〔表格〕德国1月经季节调整的失业人口减少34,000

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林1月31日电---德国联邦劳工局周二表示,德国1月经季节调整的失业人口减少34,000至284.9万人.
德国1月经季节调整的失业率为6.7%,12月为6.8%.
以下为详细数据:
德国失业人口
12年1月 11年12月 11年1月
变化(人,经季节调整) -34,000 -25,000 -14,000
数量(百万人,经季节调整) 2.849 2.883 3.109
失业率(经季节调整%) 6.7 6.8 7.4
变化(人,未经季节调整) +301,500 +67,152 +334,414
数量(百万人,未经季节调整) 3.082 2.780 3.346
失业率(未经季节调整%) 7.3 6.6 7.9
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--编译 蔡美珍;审校 王洋
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