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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 17:18 BJT

〔表格〕德国1月经季节调整的失业人口减少34,000

路透柏林1月31日电---德国联邦劳工局周二表示,德国1月经季节调整的失业人口减少34,000至284.9万人.

德国1月经季节调整的失业率为6.7%,12月为6.8%.

以下为详细数据:

德国失业人口

12年1月 11年12月 11年1月

变化(人,经季节调整) -34,000 -25,000 -14,000

数量(百万人,经季节调整) 2.849 2.883 3.109

失业率(经季节调整%) 6.7 6.8 7.4

变化(人,未经季节调整) +301,500 +67,152 +334,414

数量(百万人,未经季节调整) 3.082 2.780 3.346

失业率(未经季节调整%) 7.3 6.6 7.9

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--编译 蔡美珍;审校 王洋

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