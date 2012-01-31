〔中国保险〕推动保险专业代理机构兼并重组、上市融资--保监会

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电---中国保险监督管理委员会有关负责人称,将推动保险专业代理机构兼并重组、上市融资,提高管理水平和专业能力.
新华社周二援引保监会有关负责人表示,引导、推动汽车销售和维修企业等兼业代理机构逐步转型成为保险专业代理公司.同时,积极探索银邮代理保险业务专业化试点.
"对全国性代理(销售)公司设立分支机构,在审批过程中予以政策倾斜,引导保险代理公司规模化、网络化发展."保监会有关负责人称.
报导称,保监会将鼓励网销、电销、交叉销售等新型渠道规范发展.在保险公司设立专属销售公司、代理公司销售寿险产品等有效尝试的基础上,进一步扩大试点范围,推动新型销售模式发展壮大.
此外,保监会将规范和促进互联网保险中介业务发展.继续依法完善专业中介机构准入规程,完善保险专业中介机构退出制度.
中国保险监督管理委员会主席项俊波此前称,2011年全国实现保费收入1.43万亿元人民币,同比增长10.4%;保险公司总资产达到5.9万亿元.[ID:nCN1325184](完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。