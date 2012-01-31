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市场报道 | 2012年 1月 31日 星期二 17:28 BJT

《外汇动态》据称英镑/美元卖单在1.5770-80

0907GMT--据称英镑兑美元的卖单挂在1.5770-80.考虑到11月30日、12月8日及12月21日的高位分别为1.5779、1.5770和1.5773,这种说法可以理解.

日线图上一目均衡云区顶端为1.5786,因此上方可能存在停止单.若英镑兑美元收在云区上方,可能会令部分市场人士预计英镑兑美元将上探200日移动均线切入位1.5958.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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