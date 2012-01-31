《外汇动态》月末资金流让市场愈发混沌,使英镑盘旋在高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0902GMT---交易商称通常在月末浮现的欧元/英镑EURGBP=D4需求正在进行中.这股流动与由中长期投资大户买入英镑/美元GBP=D4的预期背道而驰.此外,进一步轧空欧元/美元的操作也带给英镑支撑.
强劲的技术阻力位在1.5770-80英镑(此为11月30日,12月8日和12月21日的高点).日均衡云区的顶部在1.5787.期权相关卖盘汇集在1.5800.月末资金流让市场形势愈发混沌不明,但如果交易商放弃在区间顶部卖出英镑的机会,可能是不智之举.该区间从去年11月末起维持至今.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。