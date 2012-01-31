《外汇动态》月末资金流让市场愈发混沌,使英镑盘旋在高位

0902GMT---交易商称通常在月末浮现的欧元/英镑EURGBP=D4需求正在进行中.这股流动与由中长期投资大户买入英镑/美元GBP=D4的预期背道而驰.此外,进一步轧空欧元/美元的操作也带给英镑支撑.

强劲的技术阻力位在1.5770-80英镑(此为11月30日,12月8日和12月21日的高点).日均衡云区的顶部在1.5787.期权相关卖盘汇集在1.5800.月末资金流让市场形势愈发混沌不明,但如果交易商放弃在区间顶部卖出英镑的机会,可能是不智之举.该区间从去年11月末起维持至今.(完)