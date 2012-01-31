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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 17:31 BJT

〔中国黄金〕2011年黄金产量达360.957吨,同比增5.89%--行业协会

路透北京1月31日电---中国黄金协会周二公布,2011年中国黄金产量达到360.957吨,同比增长5.89%,再创历史新高.

新华社援引该协会并称,黄金行业"小而散"的局面正在得到持续改变,大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成.

中国工业和信息化部此前数据显示,去年1-11月黄金累计产量同比增长4.85%,至323.362吨;其中,11月产量为32.61吨.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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