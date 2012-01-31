〔中国黄金〕2011年黄金产量达360.957吨,同比增5.89%--行业协会

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月31日电---中国黄金协会周二公布,2011年中国黄金产量达到360.957吨,同比增长5.89%,再创历史新高.
新华社援引该协会并称,黄金行业"小而散"的局面正在得到持续改变,大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成.
中国工业和信息化部此前数据显示,去年1-11月黄金累计产量同比增长4.85%,至323.362吨;其中,11月产量为32.61吨.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。