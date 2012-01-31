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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 17:25 BJT

〔中港股市〕恒生指数取得1996年以来最佳1月表现,沪综指亦升高

* 恒指升1.1%,沪综指升0.3%

* 鞍钢股份重挫,此前警告业绩净亏

* 财报季将令市场承压,但影响有限--基金经理

* 沪综指1月升势不及亚洲其他市场

路透香港1月31日电---香港股市周二收高,恒生指数取得1996年以来最好的1月涨幅,但随着财报季到来,市场後续涨势料将受限.此前数家中资企业发布获利预警.

内地股市亦走高,沪综指.SSEC收高0.3%.盘中走势震荡,A股成交量接近1月低位.

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