〔中港股市〕恒生指数取得1996年以来最佳1月表现,沪综指亦升高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒指升1.1%,沪综指升0.3%
* 鞍钢股份重挫,此前警告业绩净亏
* 财报季将令市场承压,但影响有限--基金经理
* 沪综指1月升势不及亚洲其他市场
路透香港1月31日电---香港股市周二收高,恒生指数取得1996年以来最好的1月涨幅,但随着财报季到来,市场後续涨势料将受限.此前数家中资企业发布获利预警.
内地股市亦走高,沪综指.SSEC收高0.3%.盘中走势震荡,A股成交量接近1月低位.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。