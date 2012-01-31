〔中国汇市〕人民币兑美元大幅收升,客盘和海外市场料左右短期走势(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 人民币兑美元中间价下跌,但汇价明显收升
* 短期内客盘和海外市场波动是影响汇价主因
路透上海/北京1月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二大幅收升,未受中间价下滑影响.交易员称,今日美元结汇盘较多,推动人民币上冲.料短期内客盘和海外市场波动预计将是影响汇价走势的主因.
他们并指出,下月中国国家副主席习近平将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".
美国白宫上周一发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
"今天基本上是人民币单边升值,美元头寸富裕,结汇为主,"上海一银行交易员称,"即期汇价也一举突破了中间价水平."
上海另一银行交易员表示,"现在看,人民币趋势性(变化)不大,主要是客盘和中间价."
她并指出,近来中国官方和学者关於人民币汇率已接近均衡水平的言论渐多,因此汇率政策上可能更倾向於观望为主.在此情况下,海外市场美元走势和年後聚集的客盘变动或有望左右短期汇价.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3085 6.3074 6.3320 6.3115 6.3056 6.3310
交易员并指出,上日人民币汇价虽一度受大量购汇客盘压至交易区间下限,但与此前贬值预期导致的"跌停"并不相同.
华南一银行交易员补充说,昨日午後一度强劲的购汇盘令人民币承压,加之节後市场流动性还未完全恢复,汇价因此触及交易区间下限,但这并不说明市场有明显的看贬人民币预期.
东京汇市,欧元周二走强,受有关希腊债务重组协议的冀望支撑,或为上探一重要技术水准作准备.若希腊重组债务达成协议,将能令该国避免无序违约.[FRX/CN]
以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2775/75 6.2820
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2960/50 6.3080
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水95点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3180元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 张喜良/林高丽
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路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。