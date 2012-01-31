南苏丹原油停产,中日急於找寻出路

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月30日电---南苏丹石油出口供应中断导致其主要买家中国和日本争夺替代品，推高本已处於纪录高位的原油现货市场升水。
南北苏丹的争端导致南苏丹停止生产石油，该国日产量预计约为35万桶。
根据中国海关数据，中国是南苏丹石油的主要买家，2011年日买入约26万桶。此外，中国和伊朗在石油合同条款上出现争端，中国因此减少伊朗石油进口。这些导致中国需要找到每日约54.5万桶原油的进口替代，约占其原油日进口量的10%。
“因为整体数量不小，解决突然的供应中断并非易事。亚洲炼厂原料供应更加紧张。”石油咨询机构Purvin & Gertz高级合伙人Victor Shum认为。
去年地震导致核电站瘫痪，日本发电用油需求大增，令地区现货市场可供石油非常有限，不大可能缓解眼下的供应缺口。
供应中断推升原油现货升水至纪录高位。价格可能进一步上涨，不过第二季炼厂检修可能限制现货升水涨幅。
苏丹周日放行了装有南苏丹石油的船只，不过没有同意从该国港口出口更多石油。
南苏丹停产导致对中国石油天然气集团公司CNPET.UL、马来西亚国家石油公司（Petronas）PETR.UL和印度石油和天然气公司(ONGC.NS)的石油供应中断。
“我们预计装船计划可能因停产被迫推迟。我们希望尽快找到解决方案。”其中一家公司的管理人员称。
南苏丹生产的重质低硫原油受到日本客户和中国炼厂的欢迎。这些原油常被掺入燃料油中，以稀释硫浓度，再被卖到日本和台湾等地用於发电。
“中国年初已减少伊朗原油进口，南苏丹原油中断则是雪上加霜。这意味着中国不得不考虑中东和大西洋沿岸国家的替代进口。”FACTS全球能源的分析师Roy Jordan表示。
“南苏丹石油产量在全球来看并不算大，但是加剧了市场对供应中断的忧虑。”澳新银行分析师Natalie Roberston认为。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。