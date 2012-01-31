缅甸称维护国家稳定优先于发展经济--海峡时报

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡1月31日电---新加坡《海峡时报》周二报导称，缅甸总统吴登盛(Thein Sein)表示该国政府致力於政治改革，将把国家稳定置于发展经济之上。

吴登盛从周日开始对新加坡进行为期三天的正式访问。

吴登盛在过去数月里监督实施了一系列重大改革，包括释放数以百计的政治犯，放宽媒体控制，并与缅甸民主派领导人昂山素季进行接触。

缅甸政府还在过去三个月中同意与若干部族反抗组织停火，并与其他部族举行会谈。缅甸一些部族数十年来一直为自治而战。

吴登盛在接受《海峡时报》采访时表示：“缅甸的未来根植于和平和稳定，而经济发展是缅甸的第二要务。”

“我们已然选择走向民主，我们将继续前进。我们正致力於建立一个让缅甸拥有健康民主的体制。”

吴登盛还指出，缅甸有意开展外汇和股票交易，作为缅甸经济改革的一部分。（完）