缅甸称维护国家稳定优先于发展经济--海峡时报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月31日电---新加坡《海峡时报》周二报导称，缅甸总统吴登盛(Thein Sein)表示该国政府致力於政治改革，将把国家稳定置于发展经济之上。
吴登盛从周日开始对新加坡进行为期三天的正式访问。
吴登盛在过去数月里监督实施了一系列重大改革，包括释放数以百计的政治犯，放宽媒体控制，并与缅甸民主派领导人昂山素季进行接触。
缅甸政府还在过去三个月中同意与若干部族反抗组织停火，并与其他部族举行会谈。缅甸一些部族数十年来一直为自治而战。
吴登盛在接受《海峡时报》采访时表示：“缅甸的未来根植于和平和稳定，而经济发展是缅甸的第二要务。”
“我们已然选择走向民主，我们将继续前进。我们正致力於建立一个让缅甸拥有健康民主的体制。”
吴登盛还指出，缅甸有意开展外汇和股票交易，作为缅甸经济改革的一部分。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。