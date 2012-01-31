〔中国黄金〕2011年黄金产量创新高至360.957吨,增长5.89%--行业协会(更新版)

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路透北京1月31日电---中国黄金协会周二公布,2011年中国黄金产量达到360.957吨,同比增长5.89%,再创历史新高.

新华社援引该协会并称,目前中国黄金行业"小而散"的局面正在得到持续改变,大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成.

黄金协会表示,去年中国黄金集团公司、紫金矿业股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)、山东黄金集团公司、山东招金集团公司等黄金产量排名前十位的中国大型黄金企业生产黄金184.019吨,占全国黄金产量约51%.

同时,黄金产量排名前五位的省份依次为山东、河南、江西、福建、内蒙古,产量占全国总产量的59.9%.

山东招金集团旗下有上市子公司招金矿业股份有限公司(1818.HK).

中国工业和信息化部此前数据显示,去年1-11月黄金累计产量同比增长4.85%,至323.362吨;其中,11月产量为32.61吨.

中国在2007年超过南非,成为世界最大产金国.自2004年以来,中国每年都在提高黄金产量,2009年中国黄金产量为313.98吨,2010年中国黄金产量达340.88吨,较上年增长8.57%.[ID:nCN1589161](完)