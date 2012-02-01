〔中国数据〕1月官方制造业PMI续升,显示经济增速回落过程趋缓(更新版)

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* 1月官方PMI录得50.5,高於路透调查49.5

* 官方PMI连续第二个月回升,经济增速回落趋缓

* 新出口订单指数回落,显示外需水平回落

* 新订单指数升至50.4

路透北京2月1日电---中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5,高於市场预期,显示宏观经济增速回落过程趋缓.

该指数自去年以来一直呈现波动性下行,去年11月一度回落到50%以内,最近两月持续小幅回升.

中国PMI的图标链接,请点选(r.reuters.com/bab46s)

中国国家统计局服务业调查中心和物流与采购联合会(CFLP)周三联合发布新闻稿称,1月PMI比上月微升0.2个百分点.表明剔除季节因素影响後,制造业增长略有回升.

"继上年12月份以後,1月份PMI指数继续小幅回升,预示中国经济回调过程逐步趋稳."国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为.

他分析称,从上年12月份的投资、出口增速变化看,预计未来经济增速仍将呈回调态势,但趋稳的迹象将渐趋明显.

他同时表示,新订单指数、原材料库存指数上升,反映工业企业生产准备状况有所恢复.新出口订单指数回落,则反映外需水平回落,对外部因素变化可能带来的冲击还需高度关注.

从11个分项指数来看,同上月相比，生产指数、新订单指数、购进价格指数、原材料库存指数上升,其余各指数下降.其中,购进价格指数、原材料库存指数上升幅度较大,超过1个百分点;积压订单指数、产成品库存指数、进口指数下降明显,降幅超过2个百分点.

本月20个行业中,烟草制品业、饮料制造业、农副食品加工及食品制造业等九个行业高於50%;金属制品业、木材加工及家具制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等11个行业低於50%.

分区域来看,中、西部高於50%;东部低於50%.从产品类型看,生活消费品类企业高於50%;原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_2012年_ _____________________________2011年________________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9

以下是分项指标:

指标 2012年01月指数 2011年12月指数 比上月

PMI 50.5 50.3 上升

生产指数 53.6 53.4 上升

新订单指数 50.4 49.8 上升

新出口订单指数 46.9 48.6 下降

积压订单指数 43.2 46.6 下降

产成品库存指数 48 50.6 下降

采购量指数 50.2 50.9 下降

进口指数 46.9 49.1 下降

购进价格指数 50 47.1 上升

原材料库存指数 49.7 48.3 上升

从业人员指数 47.1 48.7 下降

供应商配送时间指数 49.7 50.1 下降

中国物流与采购联合会周三公布,自2012年2月起,月度PMI以中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心名义发布.新华社报导并称,双方将在各自的网站上以两家名义联合同步发布最新PMI报告,国家统计局网站上的报告侧重於原始数据的发布,物流联合会网站上的报告侧重於对数据的分析解读.(完)