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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 18:22 BJT

〔路透基点〕奔驰金融寻求逾10亿人民币银团贷款--RLPC

路透香港1月31日电---汤森路透旗下基点报导援引银行业消息人士称,梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(简称奔驰金融)正涉足联贷市场,以期获得一笔用作营运资本的逾10亿人民币的贷款.

据称奔驰金融正在与一家外资银行就後者在联贷案中充当委托主办行进行商讨.据消息人士,贷款条件尚未敲定.但一位消息人士称,本贷款案可能由两部分组成,一部分是三年期定期贷款,另一部分是一年期循环贷款.

奔驰金融是戴姆勒金融服务集团的子公司之一.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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