〔路透基点〕奔驰金融寻求逾10亿人民币银团贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月31日电---汤森路透旗下基点报导援引银行业消息人士称,梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(简称奔驰金融)正涉足联贷市场,以期获得一笔用作营运资本的逾10亿人民币的贷款.
据称奔驰金融正在与一家外资银行就後者在联贷案中充当委托主办行进行商讨.据消息人士,贷款条件尚未敲定.但一位消息人士称,本贷款案可能由两部分组成,一部分是三年期定期贷款,另一部分是一年期循环贷款.
奔驰金融是戴姆勒金融服务集团的子公司之一.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。