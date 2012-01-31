版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕1月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月31日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 301.5 27 303.1 6

* 3月 302.2 32 305.7 15

* 4月 306.0 184 309.8 21

* 5月 309.2 305 314.0 167

* 6月 312.4 3874 317.0 781

* 7月 314.9 8150 319.4 2364

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐