〔表格〕加拿大11月GDP较前月下滑0.1%,路透调查预估为成长0.2%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---加拿大统计局周二称,加拿大经济11月较10月萎缩0.1%,主要因为油气开采下降.预期为成长0.2%.
11月较前月(%) 10月(修正值) 10月(前值) 11月较上年同期(%)
所有行业 -0.1 0.0 0.0 +2.0
商品 -0.6 -0.1 -0.2 +2.7
服务 +0.1 +0.1 +0.2 +1.7
注:所有数据均经季节性调整.(完)
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--编译 张涛;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。