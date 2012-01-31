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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 21:45 BJT

〔表格〕加拿大11月GDP较前月下滑0.1%,路透调查预估为成长0.2%

路透1月31日电---加拿大统计局周二称,加拿大经济11月较10月萎缩0.1%,主要因为油气开采下降.预期为成长0.2%.

11月较前月(%) 10月(修正值) 10月(前值) 11月较上年同期(%)

所有行业 -0.1 0.0 0.0 +2.0

商品 -0.6 -0.1 -0.2 +2.7

服务 +0.1 +0.1 +0.2 +1.7

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 张涛;审校 王洋

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