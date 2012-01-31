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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 21:41 BJT

〔表格〕加拿大12月PPI较前月下降0.7%,较上年同期上涨2.8%

路透1月31日电---加拿大统计局周二公布,加拿大12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.7%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

12月 11月(修正) 11月(前值) 12月 11月(修正) 11月(前值)

总体 -0.7 +0.3 +0.2 +2.8 +4.3 +4.2

扣除石油/煤炭 -0.3 +0.1 +0.1 +1.4 +2.2 +2.1

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

12月 11月(修正) 11月(前值) 12月 11月(修正) 11月(前值)

总体 -2.4 +3.8 +3.8 +4.7 +11.7 +11.7

扣除矿物燃料 -1.7 -0.3 -0.3 -0.6 +4.1 +4.1

(完)

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--编译 王洋;审校 张涛

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