〔马来西亚期市〕棕榈油大体收平,但脱离六周低点

路透新加坡1月31日电---马来西亚棕榈油期货周二大体收平,之前曾降至六周低点附近,因投资者担忧未来食用油需求减弱,以及欧债危机的不确定性.

指标4月棕榈油期货FCPOc3在清淡交投中收低0.1%,报3,078马币(林吉特).盘中触及3,044马币,为12月21日以来首见.

成交量为17,183口,低於平常的25,000口.

希腊总理帕帕季莫斯周二称,债券互换谈判已取得"明显进展",为投资者增添了希望.

不过随着希腊债务问题向解决的方向迈进,对於葡萄牙或许需要第二笔援助资金的担忧升级.

据船运调查机构SGS,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少12%-13%,也施压人气,并抑制了交投兴趣.

一家外国经纪商的交易员说:"在诸多因素的影响下,市场大幅下滑.本地人气也不佳,这反映在出口数据中."

据船货调查机构Intertek Testing Services,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少12%至130万吨,符合市场预期.

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少13%至略低於130万吨.(完)