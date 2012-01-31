〔马来西亚期市〕棕榈油大体收平,但脱离六周低点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---马来西亚棕榈油期货周二大体收平,之前曾降至六周低点附近,因投资者担忧未来食用油需求减弱,以及欧债危机的不确定性.
指标4月棕榈油期货FCPOc3在清淡交投中收低0.1%,报3,078马币(林吉特).盘中触及3,044马币,为12月21日以来首见.
成交量为17,183口,低於平常的25,000口.
希腊总理帕帕季莫斯周二称,债券互换谈判已取得"明显进展",为投资者增添了希望.
不过随着希腊债务问题向解决的方向迈进,对於葡萄牙或许需要第二笔援助资金的担忧升级.
据船运调查机构SGS,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少12%-13%,也施压人气,并抑制了交投兴趣.
一家外国经纪商的交易员说:"在诸多因素的影响下,市场大幅下滑.本地人气也不佳,这反映在出口数据中."
据船货调查机构Intertek Testing Services,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少12%至130万吨,符合市场预期.
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示,马来西亚1月棕榈油品出口较前月减少13%至略低於130万吨.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。