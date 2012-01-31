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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 19:17 BJT

〔中港个股〕工行去年跨境人民币结算量近7,000亿元,同比增近五倍--新闻稿

路透北京1月31日电--以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称,该行去年跨境人民币结算量达近7,000亿元人民币,较上年增长近五倍.

该行发布的新闻稿并称,截至2011年末,该行跨境人民币业务量已超过1万亿元;办理跨境人民币对外直接投资27.5亿元,承销离岸人民币债券近300亿元.

2011年3月,工行首家境外人民币业务中心--新加坡分行"人民币业务中心"正式开业,该行通过新加坡的辐射和带动作用,进一步将人民币服务延伸到了东南亚地区.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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