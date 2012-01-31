〔中港个股〕工行去年跨境人民币结算量近7,000亿元,同比增近五倍--新闻稿

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电--以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称,该行去年跨境人民币结算量达近7,000亿元人民币,较上年增长近五倍.
该行发布的新闻稿并称,截至2011年末,该行跨境人民币业务量已超过1万亿元;办理跨境人民币对外直接投资27.5亿元,承销离岸人民币债券近300亿元.
2011年3月,工行首家境外人民币业务中心--新加坡分行"人民币业务中心"正式开业,该行通过新加坡的辐射和带动作用,进一步将人民币服务延伸到了东南亚地区.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。