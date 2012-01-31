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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 19:51 BJT

〔路透调查〕俄罗斯2012年料走向滞胀,大选相关因素的刺激消退

* 总统选举之後,刺激俄罗斯经济成长的因素将消退

* 处於纪录低位的通胀将从2012年中期再度上升

路透1月31日电---俄罗斯经济2012年将走上成长放缓而通胀上升的道路.与即将到来的总统选举相关的因素影响将会减弱,而国际经济放缓则拖累俄罗斯出口.

路透周二对21名分析师的调查结果显示,2012年俄罗斯国内生产总值(GDP)预计平均成长3.5%,低於2011年的4.2%左右.

2012年消费物价涨幅预计为7.0%,高於2011年创下的後苏联时代低位6.1%.

分析师预计俄罗斯央行在2012年上半年略微放松货币政策,但年底通胀前景恶化促使 多数分析师预期央行将在第四季把隔夜存款利率调升25个基点至4.25%.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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