〔路透调查〕俄罗斯2012年料走向滞胀,大选相关因素的刺激消退

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 总统选举之後,刺激俄罗斯经济成长的因素将消退
* 处於纪录低位的通胀将从2012年中期再度上升
路透1月31日电---俄罗斯经济2012年将走上成长放缓而通胀上升的道路.与即将到来的总统选举相关的因素影响将会减弱,而国际经济放缓则拖累俄罗斯出口.
路透周二对21名分析师的调查结果显示,2012年俄罗斯国内生产总值(GDP)预计平均成长3.5%,低於2011年的4.2%左右.
2012年消费物价涨幅预计为7.0%,高於2011年创下的後苏联时代低位6.1%.
分析师预计俄罗斯央行在2012年上半年略微放松货币政策,但年底通胀前景恶化促使 多数分析师预期央行将在第四季把隔夜存款利率调升25个基点至4.25%.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。