(重温稿)〔路透调查〕台湾两年新券101/3得标利率料落在0.77-0.80%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 标售时间:周三(2月1日),金额预定300亿台币
* 得标利率料在0.77-0.80%
* 外资汇入,资金行情平添想像空间
路透台北1月31日电---路透调查显示,在美国至少於2014年底前不升息,外资汇入的资金行情带动下,台湾周三将标售的两年新券101/3A01103=TWO得标利率料将在0.77-0.80%.
交易商指出,虽然有购买公债不得超过汇入资金30%的上限,导致外资计较买进成本,并转向不设限的公司债寻求货源,但毕竟公债还是最佳的停泊与避险标的,因此不能排除外商银行积极下标的可能性.
"FED(美联储)在2014年底前不升息,钱不拿来买债干嘛?...公司债又很不好找."一外商银行交易员称.
惟另一外商银行交易员则指出,由於有30%的限制,让外资不能尽情地买筹码."要靠外资带行情不太容易."
除了外商银行,本地银行与票券商也将是两年公债的买家.由於第一季公债到期量不少,基於去化资金的需求,也将参与101/3的标售.
一大型银行交易员称,101/3在发行前交易期间的成交清淡,气氛有点像是20年券101/2的感觉."就是标了之後就锁起来."
另一证券商交易主管认为,由於近期市场资金充沛,银行为了顺利去化,投标意愿将会增加,预料101/3的得标利率将平稳,不至於走高.
央行将在周三代财政部标售101/3,金额300亿台币,预计中午宣布结果.周二101/3发行前交易(when-issued)没有成交,该券在发行前交易期间的高点落在0.8500%,低点则为0.7650%.
去年2月标售的两年公债100/3,当时得标利率为0.791%,此期券银行业持有比重为49.88%,证券业则为39.87%,票券业9.0%,保险业为1.25%.[ID:nCT0362418]
以下为交易商对101/3期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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统一证券 0.78 0.80
兆丰金证券 0.75 0.78
元富证券 0.76 0.79
中国信托 0.80 0.85
国际票券 0.79 0.83
国泰世华银行 0.75 0.82
大型银行 0.75 0.78
外商银行1 0.78 0.83
外商银行2 0.76 0.80
外商银行3 0.78 0.80
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中值 0.77 0.80 (完)
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--记者 董永年; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。