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债券 | 2012年 1月 31日 星期二 20:24 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,因有迹象显示希腊债务重组谈判取得进展

路透伦敦1月31日电---美国公债价格周二在欧洲市场下滑,因有迹象显示希腊债券互换谈判取得进展,缓解了对於无序债务违约的担忧,这提振了风险资产的需求并压制了对於避险资产的偏好.

不过随着对於葡萄牙将步希腊後尘并重组其债务的担忧加剧,美国公债不太可能面临深度抛压.葡萄牙两年期公债收益率PT2YT=TWEB触及欧元问世以来的最高.

一名交易员说:"我们仍然认为市场整体上具有建设性,但从短线交易来看,市场会稍有回落...希腊债务交换谈判,以及对葡萄牙或将步後尘的担忧,影响盖过了许多事件."

美债期货TYv1日内最新下跌19/64,报131-47/64.指标10年期公债收益率US10YT=RR较周一纽约尾盘水准上升3.3个基点,报1.879%,脱离了六周低点1.814%.

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