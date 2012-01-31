〔美股业绩〕辉瑞第四季获利大降,下调2012年财测

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---美国制药大厂辉瑞(Pfizer)(PFE.N)周二公布季度获利大幅下滑,受降血脂药物立普妥(Lipitor)的非专利形式的拖累.该公司还下调了2012年财测,因受到美元走强的负面影响.
作为全球第二大药品生产商,辉瑞第四季获利为14.4亿美元,合每股盈余(EPS)0.19美元.上年同期则分别为28.9亿美元和0.36美元.
不计特殊项目,辉瑞EPS为0.50美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师的预估为0.47美元.辉瑞表示,该季度业绩不佳主要是受到了上年同期所享受的一次性大额税收优惠消失的影响.
公司第四季营收下降4%至167.5亿美元,但稍高於华尔街预估的166.1亿美元.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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