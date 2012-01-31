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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 21:07 BJT

〔美股业绩〕联合包裹第四季经调整的每股盈余为1.28美元,营收为142亿

路透1月31日电---美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布第四季业绩:

* 第四季经调整的每股盈余为1.28美元

* 第四季营收为142亿美元,市场预期为144.6亿

* 市场预期联合包裹第四季EPS为1.26美元--汤森路透I/B/E/S

* 联合包裹预期2012年EPS为4.75-5.00美元,市场预期为4.80

* 联合包裹称,"展望2012年,我们预计全球各地增长形势好坏不一,美国经济将略有改善."

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