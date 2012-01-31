〔美股业绩〕联合包裹第四季经调整的每股盈余为1.28美元,营收为142亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布第四季业绩:
* 第四季经调整的每股盈余为1.28美元
* 第四季营收为142亿美元,市场预期为144.6亿
* 市场预期联合包裹第四季EPS为1.26美元--汤森路透I/B/E/S
* 联合包裹预期2012年EPS为4.75-5.00美元,市场预期为4.80
* 联合包裹称,"展望2012年,我们预计全球各地增长形势好坏不一,美国经济将略有改善."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。