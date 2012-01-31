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市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 07:50 BJT

〔美股业绩〕艾克森美孚第四季获利险胜预期,但产量低於预估(更新版)

(新增细节)

* 第四季每股盈余(EPS)为1.97美元,华尔街预估为1.96

* 2011年资本支出在预估区间高端

* 冶炼、化工、燃料利润率下滑

* 股价跌2%

路透1月31日电---全球头号上市石油公司艾克森美孚(XOM.N)第四季获利略超预期,受助于油价上涨,及出售资产带来的约10亿美元进账,但该公司股价仍下跌2%,因油气产量不及预期.

艾克森美孚称,第四季产量减少9%.巴克莱资本分析师Paul Cheng认为,即便考虑到因天气较暖导致欧洲市场天然气销量下滑,这个产量数字也依然"令人失望".

The Benchmark Company分析师Mark Gilman指出:"并没有有力证据表明他们的资产组合带来了增长能力,坦白说,根据我们得到的初步数据,成本状况似乎也不妙,值得开心的地方不多."

尽管2011年产量增长1%,但这全部归功于天然气,而利润更高的天然气液产量则下滑.此外,艾克森美孚资本支出升至创纪录的368亿美元,为多年预估区间高端,预计今年油田支出还将进一步增长.

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