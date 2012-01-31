〔国际油市〕亚洲石脑油价格回落,跨月价差保持坚挺

路透新加坡1月31日电---亚洲石脑油价格周二从六个月高位附近下滑,至两日低点,但实货跨月价差保持在九个月高位附近,因供给吃紧的状况持续.

科威特将从下周开始与亚洲买家就石脑油2012年4月至2013年3月的定期供给展开谈判.

一家北亚贸易商说:"这对於客户谈判有期合约来说不是一个好时机,因印度船货的现货升水已触及每吨32美元的水平."

传统上看第一季的供给要比其它季节更为吃紧,因作为替代品的液化石油气(LPG)通常用於满足冬季需求,使得裂解厂商只能利用石脑油作为原料.

贸易商表示,今年这种形势更为突出,因欧洲炼厂关闭.

日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO下跌4.50美元,至每吨991.00美元.

3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌6.97美元,至每吨153.33美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.39美元,至每桶14.60美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.18美元至每桶10.86美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 990.50/991.50 995.50 -4.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.90/108.00 108.41 -0.46

97号现货汽油GL97-SIN 128.65/128.75 129.25 -0.55

95号现货汽油GL95-SIN 125.65/125.75 126.85 -1.15

92号现货汽油GL92-SIN 122.50/122.60 123.40 -0.85

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.55/14.65 14.99 -0.39 (完)