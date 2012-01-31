〔国际油市〕亚洲石脑油价格回落,跨月价差保持坚挺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---亚洲石脑油价格周二从六个月高位附近下滑,至两日低点,但实货跨月价差保持在九个月高位附近,因供给吃紧的状况持续.
科威特将从下周开始与亚洲买家就石脑油2012年4月至2013年3月的定期供给展开谈判.
一家北亚贸易商说:"这对於客户谈判有期合约来说不是一个好时机,因印度船货的现货升水已触及每吨32美元的水平."
传统上看第一季的供给要比其它季节更为吃紧,因作为替代品的液化石油气(LPG)通常用於满足冬季需求,使得裂解厂商只能利用石脑油作为原料.
贸易商表示,今年这种形势更为突出,因欧洲炼厂关闭.
日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO下跌4.50美元,至每吨991.00美元.
3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌6.97美元,至每吨153.33美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.39美元,至每桶14.60美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.18美元至每桶10.86美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 990.50/991.50 995.50 -4.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.90/108.00 108.41 -0.46
97号现货汽油GL97-SIN 128.65/128.75 129.25 -0.55
95号现货汽油GL95-SIN 125.65/125.75 126.85 -1.15
92号现货汽油GL92-SIN 122.50/122.60 123.40 -0.85
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.55/14.65 14.99 -0.39 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。