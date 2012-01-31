〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日走软,因基本面变弱

路透新加坡1月31日电---亚洲燃料油市场周二连续第三日走软,3月/4月价差下跌近1美元,自本周开始以来跌幅接近3.00美元.

交易商称,3月点价月市场走软,可能表明地区市场的基本面发生了变化.

"过去四到五个月,中国以及新加坡船用燃料市场需求强劲,这使得该市场受到良好支撑,"驻新加坡的一名交易商表示.

"但交易商3月点价情况似乎显示,中国的需求可能在3月和第二季减弱."

0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约持平於逆价差每吨16.00美元,有38万吨在14.75-15.50美元成交,高於上日的23万吨.1130GMT的最後买方报价为14.75美元.

2月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,至贴水0.16美元,3月裂解价差走强0.19美元,至贴水2.07美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1涨0.32美元至每桶111.69美元.

180-cst燃料油涨0.50美元至每吨720.95美元;380-cst品级燃料油涨2.10美元至709.95美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 720.80 721.10 720.95 720.45 0.50 0.07

现货380CST燃料油 FO380-SIN 709.80 710.10 709.95 707.85 2.10 0.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 735.00 737.00 736.00 734.00 2.00 0.14

380CST船用燃料油升水 25.20 26.90 26.05 26.15 -0.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.20 15.50 15.35 16.45 -1.10 -6.69

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.50 15.00 14.75 15.00 -0.25 -1.67

(完)