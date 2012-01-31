〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日走软,因基本面变弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---亚洲燃料油市场周二连续第三日走软,3月/4月价差下跌近1美元,自本周开始以来跌幅接近3.00美元.
交易商称,3月点价月市场走软,可能表明地区市场的基本面发生了变化.
"过去四到五个月,中国以及新加坡船用燃料市场需求强劲,这使得该市场受到良好支撑,"驻新加坡的一名交易商表示.
"但交易商3月点价情况似乎显示,中国的需求可能在3月和第二季减弱."
0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约持平於逆价差每吨16.00美元,有38万吨在14.75-15.50美元成交,高於上日的23万吨.1130GMT的最後买方报价为14.75美元.
2月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,至贴水0.16美元,3月裂解价差走强0.19美元,至贴水2.07美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1涨0.32美元至每桶111.69美元.
180-cst燃料油涨0.50美元至每吨720.95美元;380-cst品级燃料油涨2.10美元至709.95美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 720.80 721.10 720.95 720.45 0.50 0.07
现货380CST燃料油 FO380-SIN 709.80 710.10 709.95 707.85 2.10 0.30
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 735.00 737.00 736.00 734.00 2.00 0.14
380CST船用燃料油升水 25.20 26.90 26.05 26.15 -0.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.20 15.50 15.35 16.45 -1.10 -6.69
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.50 15.00 14.75 15.00 -0.25 -1.67
(完)
--编译 张涛;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。