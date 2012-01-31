〔国际油市〕亚洲柴油裂解裂解价差保持在两周高位附近

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---亚洲柴油裂解价差周二徘徊在两周高位附近,因欧洲炼厂的关闭以及3月韩国将迎来炼厂检修,预计将令供给处在较低的水平上.
一家北亚的贸易商说:"美国炼厂的罢工可能会进一步加剧供给的短缺局面,目前由於炼厂关闭供给已经处在低位."
周一工会和资方重启谈判,此前工会领导人对工人称,准备在48小时内罢工,这可能会令美国炼厂的产能关闭6%.
据路透进行的一项初步调查,上周美国馏分油库存预计下降120万桶.
在日本,煤油销量的增加提振了整体馏分油市场.12月日本煤油销量较上年同期增长6.3%至655,960桶.
2月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.25美元至每桶18.63美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差上涨0.10美元至每桶17.53美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.60 126.80 126.70 126.40 0.30 0.24
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.10 128.30 128.20 127.90 0.30 0.23
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.15 129.35 129.25 128.95 0.30 0.23
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.00 130.20 130.10 129.80 0.30 0.23
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.00 127.69 0.31 0.24
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.38 127.11 0.27 0.21 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。