〔国际油市〕亚洲柴油裂解裂解价差保持在两周高位附近

路透新加坡1月31日电---亚洲柴油裂解价差周二徘徊在两周高位附近,因欧洲炼厂的关闭以及3月韩国将迎来炼厂检修,预计将令供给处在较低的水平上.

一家北亚的贸易商说:"美国炼厂的罢工可能会进一步加剧供给的短缺局面,目前由於炼厂关闭供给已经处在低位."

周一工会和资方重启谈判,此前工会领导人对工人称,准备在48小时内罢工,这可能会令美国炼厂的产能关闭6%.

据路透进行的一项初步调查,上周美国馏分油库存预计下降120万桶.

在日本,煤油销量的增加提振了整体馏分油市场.12月日本煤油销量较上年同期增长6.3%至655,960桶.

2月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.25美元至每桶18.63美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差上涨0.10美元至每桶17.53美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.60 126.80 126.70 126.40 0.30 0.24

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.10 128.30 128.20 127.90 0.30 0.23

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.15 129.35 129.25 128.95 0.30 0.23

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.00 130.20 130.10 129.80 0.30 0.23

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.00 127.69 0.31 0.24

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.38 127.11 0.27 0.21 (完)