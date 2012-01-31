版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 23:07 BJT

〔表格〕美国1月消费者信心指数为61.1,预期为68.0

路透1月31日电---美国经济谘商会周二公布,1月美国消费者信心指数为61.1,12月消费者信心指数被上修後为64.8,前值为64.5.

此前路透访问的分析师预估中值显示,1月消费者信心指数料为68.0.

以下为具体数据:

1月 12月 12月初值 11月

整体指数 61.1 64.8 64.5 55.2

现况指数 38.4 46.5 46.7 38.3

预期指数 76.2 77.0 76.4 66.4 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐