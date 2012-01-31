〔表格〕美国1月消费者信心指数为61.1,预期为68.0

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---美国经济谘商会周二公布,1月美国消费者信心指数为61.1,12月消费者信心指数被上修後为64.8,前值为64.5.
此前路透访问的分析师预估中值显示,1月消费者信心指数料为68.0.
以下为具体数据:
1月 12月 12月初值 11月
整体指数 61.1 64.8 64.5 55.2
现况指数 38.4 46.5 46.7 38.3
预期指数 76.2 77.0 76.4 66.4 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。