〔美国热股〕辉瑞盘初上涨,之前公布季度获利和2012年财测

路透1月31日电---美国制药大厂辉瑞(Pfizer)(PFE.N)周二公布季度获利大幅下滑,受降血脂药物立普妥(Lipitor)的非专利形式的拖累.该公司还下调了2012年财测,因受到美元走强的负面影响.[ID:nCN1361044].