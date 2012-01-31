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市场报道 | 2012年 1月 31日 星期二 22:55 BJT

〔美国热股〕AT&T盘初小涨,公司正在进行管理层调整

路透1月31日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)在未能成功收购德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)旗下美国业务後,正在进行管理层改组,任命John Stankey负责公司策略事务.

美国电话电报公司周二盘初小涨0.55%,报29.50美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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