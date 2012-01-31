〔欧洲股市〕收高,希腊债务协议有望达成提振市场情绪

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数上升0.6%
* 美国经济数据疲弱限制升幅
* 该指数1月上扬3.6%
路透伦敦1月31日电---欧洲股市周二上扬,因有关希腊债务达成协议的希望重新浮现,及此前欧洲领导人达成更严格财政纪律协定.
不过美国数据弱於预期,限制了欧股涨幅.正面消息方面,一希腊高级银行家称希腊和民间债权人重组希腊2,000亿欧元债务的协议目前大致准备好.
"人们对於(希腊谈判)结果持越来越乐观的看法.目前他们的注意力放在企业和经济数据上."Legal & General国际证券部门主管Ian King称.
"经济数据需进一步走高来为近期市场走势护航."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,037.05点.该指数1月升3.6%.
希腊银行业指数.FTATBNK大涨17.3%,升幅居前.该指数在1月份累计上涨逾82%,之前在2010年和2011年均大跌.
11月美国经季节调整的独栋房屋价格较上月降幅超过预期.1月消费者信心亦低於预期,显示美国经济复苏仍面临障碍.美国供应管理协会(ISM)周二公布,美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI)为60.2,低於预估的63.0,受累於劳工市场疲弱.[US-ECI-CMN]
美股早盘上涨,但在最後的一项数据公布後转升为跌.欧洲股指大多缩减升幅.
英国富时100指数.FTSE收升0.19%,报5,681.61点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.22%,报6,458.91点;法国CAC-40指数.FCHI涨1.01%,报3,298.55点.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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