〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个半月高位,兑欧元上涨

* 英镑兑美元触及1.5797美元,受助於月底美元卖盘

* 英镑兑美元可进一步上升,但更多QE预期可能拖慢英镑升速

* 欧元兑英镑下滑,因早盘升势消失

路透伦敦1月31日电---英镑兑美元周二触及两个半月高位,受助於月底仓位调整需要及风险意愿略有好转,而英镑兑欧元也上涨.

但分析师警告称,英国央行推出更多量化宽松政策的可能性在未来几周可能拖慢英镑升速,特别是周二出炉的英国借贷数据疲弱.

英镑兑美元GBP=D4升至去年11月8日来最高的1.5797美元,之後在下午回落至1.5770美元,日内上升约0.4%.

"我认为今天走势是因为月底调整,市场主题是美元普遍走软,我不会对今天的走势解读过多,"RBS汇市策略师Ankita Dudani说.

"不过,只要全球经济成长及数据持续提供支持,英镑兑美元将进一步受惠,"她补充说.

交易商称,1月股市表现强劲意味着投资组合经理需要调整其美元对冲,而英镑和其他主要货币一起因此得益.

据报在1.5800美元区域有卖盘,止损单挂在该水准上方,而下一道阻力位为11月18日的高位1.5888美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.7%,至0.8300英镑,称早触及0.8385英镑高位.欧元兑美元亦回吐稍早升幅,因对希腊即将达成债券交换协议的乐观情绪午後在欧洲市场逐渐减弱.

本周稍後英国将公布制造业,建筑业和服务业采购经理人指数(PMI),数据可能对英国经济脆弱提供进一步凭证,这将令英镑承压.

英国央行周二公布,12月消费者信贷较前月减少4亿英镑(预估为增加4亿英镑),为1993年有记录以来最大降幅.12月M4货供额较前月减少1.4%(降幅为1982年记录开始以来最大),较上年同期减少2.5%.[ID:nCN1360478]但英镑对此无甚反应,不过分析师说,数据使英国央行下周推出更多宽松政策的可能性上升.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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