〔英国债市〕英央行回购结果及美国消费者信心数据令长期英债得益

路透伦敦1月31日电---英债期货周二温和收高,扳回稍早跌势,此前英央行回购超长期公债投资人并不踊跃,而且美国消费者信心指数低於预期.

3月英债期货FLGH2当日涨25个跳动点,至117.25,为1月18日以来最高收位,而且远高於当日稍早触及的低位116.50.

10年期公债收益率GB10YT=RR当日跌3个基点,报1.97%,为1月19日以来最低收益率水平,其与可比德债收益率差收紧2个基点,至17.5个基点.

英央行宣布其寻求购买的18亿英镑超长期英债,仅获得投资者1.33倍的投标倍数,在此之前英债处於负值区域.

另外美国宣布消费者信心意外下降,凸现了全球经济中原是亮点领域的羸弱之势.

超长期英债周二表现最佳,30年期公债收益率GB30YT=RR跌5个基点,至3.01%,接近重要的3%心理关口,为1月19日以来最低水准.50年期公债收益率GB50YT=RR亦下降5个基点,至3.04%.

英国债务管理局(DMO)周三将标售25亿英镑2025年到期的公债.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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