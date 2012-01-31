〔欧元债市〕葡萄牙公债收益率下滑,因市场情绪好转和欧洲央行买入

* 欧盟称达成更严格财政纪律协定

* 迈向更紧密财政一体化的举措看来是利好

* 欧洲央行买入加剧葡萄牙公债收益率跌势

路透伦敦1月31日电---葡萄牙公债收益率(殖利率)周二从高位回落,因欧盟峰会後欧元区二线国家公债的市场情绪短获宽慰,且料欧洲央行(ECB)也在二级市场买入葡萄牙公债.

欧洲领导人达成更严格财政纪律协定,但围绕撙节措施限定的分歧犹存,且希腊尚未完成债务重组谈判.

投资者买回近期被打压的葡萄牙公债,对该国在寻求债务重组上步希腊後尘的担忧拖累其公债在最近几周遭受重创.尽管葡萄牙公债收益率下跌,但该国的借款成本依然高得令人却步.

政治家有关希腊债务互换协议有望在本周达成的讲话,缓解了葡萄牙的压力,推动葡萄牙公债收益率走低.在据称欧洲央行正在二级市场买入葡萄牙公债後,收益率跌势获得动能.

一位交易员称,欧洲央行一直买进两年期至五年期公债,而另一位交易员说,其购债规模不大.葡萄牙公债价格剧烈波动也源於市场缺乏流动性.

"目前他们无需采取重大举动就能推动债市,"WestLB固定收益策略师John Davies指出.

10年期葡萄牙公债收益率PT10YT=TWEB回落91个基点,至16.49%,脱离近期触及的欧元面世以来的高位,两年期葡萄牙公债收益率猛跌101基点,至20.23%.

欧盟协议似乎正提振其他较低评级国家债券的人气.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB周二下跌12个基点,至5.98%;10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下滑2.8基点,至4.78%.

法国公债在稍早承压,因交易员压低价格,为法国将於周四标售的最多80亿欧元公债作准备.

法国将於周四标售定於2018年、2020年和2022年到期的公债.由於法国公债的回报率高於其他较安全的欧元区债券,其公债标售通常获得旺盛需求.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB升2.8%,至3.07%;10年期法国公债和可比德债利差稍早一度走阔至131基点,最後报127基点.

欧元区其他视作安全资产的公债也承压走低,10年期荷兰公债收益率升2.6基点至2.16%;10年期芬兰公债上涨4.4基点,报2.28%.

尽管欧盟峰会後市场冒险情绪改善,德国公债期货挣扎在下跌区域,但美国1月消费者信心意外下降足以提振德债期货合约回升.

德国公债期货FGBLc1日内升5个跳动点,收报139.72.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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