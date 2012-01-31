〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受出口需求和基本面因素带动

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透芝加哥1月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称出口商需求,以及主要作物观察机构预计南美产量降低提供支撑.
近月CBOT大豆合约Sc11月收低0.2%.
供给稀少担忧也支撑豆油和豆粕期货.
基本面强劲帮助大豆商品克服美元上涨和原油市场疲弱的空头影响.
运往美国湾区的大豆船货现货价持稳至上涨,因出口商需求良好且潜在供给有限.
油世界(Oil World)将2012年阿根廷和巴西大豆收获量预估共下调400万吨,因两国主要种植地区出现乾旱.
Agroconsult称预计阿根廷2011/12年大豆收获量将在4,500万吨.
根据MDA EarthSat Weathe气象学家Don Keeney,阿根廷天气将转为更潮湿,这将帮助提振该国大豆收割前景.
CBOT-3月大豆合约Sc1收高13-3/4美分,报每蒲式耳11.99美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收涨0.62美分,报每磅50.87美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨6.6美元,报每短吨319.3美元.
今日CBOT大豆预估成交量为188,333口,豆油为78,192口,豆粕为51,580口.
以下为CBOT农产品期货在2002GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 639.00 7.25 1.2% -1.2%
CBOT大豆Sc2 1185.25 15.75 1.3% -1.1%
CBOT豆粕SMc2 319.30 6.60 2.1% 3.2%
CBOT豆油BOc2 50.87 0.62 1.2% -2.3%
CBOT小麦Wc1 666.00 21.25 3.3% 2.0%
CBOT稻米RRc2 1400.00 -45.50 -3.2% -4.1%
欧盟小麦BL2X1 216.00 7.00 3.4% 6.7%
美国原油期货CLc1 98.36 -0.42 -0.4% -0.5%
道琼工业指数.DJI 12,621 -33 -0.3% 3.3%
现货金XAU= 1736.80 8.16 0.5% 11.1%
欧元/美元EUR= 1.3082 -0.0055 -0.4% 1.1%
美元指数.DXY 79.2940 0.1250 0.2% -1.1%
波罗的海
乾散货指数.BADI 680 -22 -3.1% -60.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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