〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受出口需求和基本面因素带动

近月CBOT大豆合约Sc11月收低0.2%.

运往美国湾区的大豆船货现货价持稳至上涨,因出口商需求良好且潜在供给有限.

油世界(Oil World)将2012年阿根廷和巴西大豆收获量预估共下调400万吨,因两国主要种植地区出现乾旱.

Agroconsult称预计阿根廷2011/12年大豆收获量将在4,500万吨.

根据MDA EarthSat Weathe气象学家Don Keeney,阿根廷天气将转为更潮湿,这将帮助提振该国大豆收割前景.

CBOT-3月大豆合约Sc1收高13-3/4美分,报每蒲式耳11.99美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收涨0.62美分,报每磅50.87美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨6.6美元,报每短吨319.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为188,333口,豆油为78,192口,豆粕为51,580口.

CBOT玉米Cc1 639.00 7.25 1.2% -1.2%

CBOT大豆Sc2 1185.25 15.75 1.3% -1.1%

CBOT豆粕SMc2 319.30 6.60 2.1% 3.2%

CBOT豆油BOc2 50.87 0.62 1.2% -2.3%

CBOT小麦Wc1 666.00 21.25 3.3% 2.0%

CBOT稻米RRc2 1400.00 -45.50 -3.2% -4.1%

美国原油期货CLc1 98.36 -0.42 -0.4% -0.5%

道琼工业指数.DJI 12,621 -33 -0.3% 3.3%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)