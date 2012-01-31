〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因欧洲出现寒流且俄罗斯或将限制出口

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二收升,因欧洲出现的寒流或将导致部份小麦被冻死,俄罗斯小麦出口可能受限及美元走弱.
交易商说,Euronext制粉小麦期货<O#BL2:>大涨逾3%,因担心欧洲西部和东部的寒冷天气可能损害作物,该期货也跟随其他商品走强,因预计欧债危机将受到控制.
对希腊重组债务协议将很快达成的预期亦支持小麦和商品价格.
俄罗斯谷物业游说组织领袖说,根据俄罗斯政府正讨论的计划,一项限制谷物出口的税赋可能从4月起开始徵收.
CBOT-3月小麦的主要支撑位为100日移动均线切入位6.47-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为70.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收升21-1/4美分,报每蒲式耳6.66美元.
CBOT小麦预估成交量为147,471口.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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