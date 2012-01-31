〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因欧洲出现寒流且俄罗斯或将限制出口

路透1月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二收升,因欧洲出现的寒流或将导致部份小麦被冻死,俄罗斯小麦出口可能受限及美元走弱.

交易商说,Euronext制粉小麦期货<O#BL2:>大涨逾3%,因担心欧洲西部和东部的寒冷天气可能损害作物,该期货也跟随其他商品走强,因预计欧债危机将受到控制.

对希腊重组债务协议将很快达成的预期亦支持小麦和商品价格.

俄罗斯谷物业游说组织领袖说,根据俄罗斯政府正讨论的计划,一项限制谷物出口的税赋可能从4月起开始徵收.

CBOT-3月小麦的主要支撑位为100日移动均线切入位6.47-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为70.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收升21-1/4美分,报每蒲式耳6.66美元.

CBOT小麦预估成交量为147,471口.(完)