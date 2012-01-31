〔金属期市〕期铜扩大跌势,因美国经济数据令人失望

* 美国数据令人失望,期铜跟随欧元走软

* 对希腊债务协议的乐观情绪消退

* 疲弱的美国经济数据令进一步放宽货币政策的可能性增加

* 关注周三中国公布的制造业数据

路透纽约/伦敦1月31日电---期铜周二连跌第三日,受汇率相关卖盘和美国经济数据疲弱打压.中国放慢经济成长步伐以及欧债危机已令全球经济成长和工业金属需求前景堪忧,雪上加霜的是美国今日公布的经济数据令人失望.

成交增加,因厌恶风险的投资人继续对期铜今年意外强劲的开局锁定获利,上周期铜创下四个月高位.在周三中国公布制造业数据前,投资人也表现谨慎.全球近四成铜需求靠中国,而中国铜需求很大程度上要靠制造业.

但期铜在1月仍大涨了10%,为三个月最大升幅,受强劲的技术性动能和受中国需求乐观情绪及对希腊能同债权人达成协议避免无序违约希望所带动的投资热情提振.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌109美元,收报8,320美元,进一步远离上周触及的四个月高位8,679.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌3.65美分,报每磅3.7900美元,交投区间介於3.7650-3.8760美元.上周五触及四个月高位3.9390美元.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量达66,000口,较30天均值高约40%.

在美国数据显示中西部制造业活动成长慢于预期,且美国1月消费者信心意外下降,令投资人对美国经济复苏的疑虑增加後,期铜的获利了结跌势加剧.

德国商业银行分析师Daniel Briesemann相信,经济数据趋疲可能令美国推出第三轮量化宽松政策的可能性增加.

期铜跟随欧元跌势,因对希腊达成债务重组协议的预期消散.

供应方面,LME铜库存减少2,300吨,至330,825吨,此为2009年9月来最低水平.

以下为1914GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 379.10 -3.55 -0.93 343.60 10.33

LME期铝 2237.00 -42.00 -1.84 2020.00 10.74

LME期铜 8320.00 -109.00 -1.29 7600.00 9.47

LME期铅 2213.00 -52.00 -2.30 2035.00 8.75

LME期镍 20850.00 -455.00 -2.14 18710.00 11.44

LME期锡 24340.00 365.00 +1.52 19200.00 26.77

LME期锌 2106.00 -18.00 -0.85 1845.00 14.15

上海期铝 16305.00 30.00 +0.18 15845.00 2.90

上海期铜 60620.00 300.00 +0.50 55360.00 9.50

上海期锌 16065.00 125.00 +0.78 14795.00 8.58

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=