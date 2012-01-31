〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因小麦大涨和阿根廷产量料减少

路透1月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)周二收高,交易商称受助于小麦上涨逾3%,以及阿根廷玉米收获量预估下调.

农作物分析机构Agroconsult执行长Andre Pessoa表示,由於受到持续乾旱的影响,2011/12年阿根廷大豆作物预计将在4,500万吨,玉米产量料将在1,880万吨.

CBOT玉米期货合约成交量接近37万口,较30日均值高约44%.

CBOT小麦Wc1因空头回补、欧洲和前苏联地区寒冷天气担忧而大涨,玉米期货随之亦上扬.随着小麦价格上升,近月玉米合约Cc1较CBOT小麦合约Wc1贴水扩大至12月3日以来最宽.收盘时该价差报26-1/4美分.

CBOT玉米合约1月收低约1%.

现货玉米市场在美国中西部内陆地区多数持平,在美国海湾地区包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)则下跌,因海湾运输商需求放缓.

农作物市场未受美元上涨和美国经济数据低於预期导致原油期货回落的影响.

世界银行表示,全球市场食品价格预计将在2012年下跌,因全球经济走弱打击消费者需求,同时食品供给也有上升.世界银行还警告称,原油价格可能上涨,或将逆转这一趋势.

Archer Daniels Midland(ADM.N)公布季度获利大幅降低并远低於分析师预估,该公司还下调了资本支出计划,股价下跌4%.

CBOT-3月玉米合约CH2收高7-1/4美分,报每蒲式耳6.39美元.

今日CBOT玉米预估成交量为385,495口.(完)