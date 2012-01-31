〔纽约期市〕ICE可可期货持坚,阿拉比卡咖啡期货跌至六周低位

路透纽约/伦敦1月31日电---洲际交易所(ICE)可可期货周二收高,但涨幅缩窄,因新公布的美国经济数据给市场带来黯淡基调;阿拉比卡咖啡期货由涨转跌,挫跌至六周低位.

原糖期货也失去动能,收於约三周来最低.美国公布1月消费者信心下降和1月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊於预期後,原糖期货跟随其他商品走低.[ID:nCN1361186][ID:nCN1358970]

交易员称,可可市场已经消化主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)拟预售可可作物带来的不利影响,经纪商买入实货可可,同时抛售可可期货.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc1上涨11美元,收报每吨2,291美元.该合约在最近两个交易日挫跌约7%,有传言称科特迪瓦将标售可可,引发投资者获利了结.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc2扬升7英镑,收报每吨1,511英镑.

"当你分析科特迪瓦预售对市场的涵意,这无疑是利空消息.这不一定意味着每日价格走低.我猜测市场目前已消化该消息引发的初期反应,"经纪商Marex Spectron农产品联合主管Jonathan Parkman指出.

美元指数.DXY转为上升拖累石油等商品期货走疲,ICE阿拉比卡咖啡期货由涨转跌.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌1.55美分,或0.7%,收报每磅2.1505美元,为12月16日以来最低收盘水准.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑7美元,或0.4%,收报每吨1,836美元.

伦敦一位经纪商指出,"越南拥有大量咖啡准备出售,我认为咖啡期货的每次上涨都将遭遇抛盘打击."

ICE-3月原糖期货SBc1跌0.21美分,或0.9%,收报每磅23.64美分,为1月12日以来最低水平.

周一是ICE延长交易时段的首个交易日,此举旨在吸引更多亚洲业务.汤森路透数据显示,周一原糖期货总成交量为89,699口,较30日均值猛增22%.

伦敦3月白糖期货LSUH2下滑4美元,或0.6%,收报每吨630.20美元.(完)