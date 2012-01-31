〔全球金市〕金价1月劲扬11%,录得去年8月以来最大月升幅

* 黄金1月劲扬逾10%,录得五个月来最大月升幅

* 近期金价上涨令2011年末的波动相形见绌

* 低利率环境是重要支撑,下一道阻力位料在1,800美元

* 市场关注:周三美国将公布ADP民间就业岗位报告

路透纽约/伦敦1月31日电---金价周二在震荡交投中收高,本月录得去年8月以来最大月升幅,受全球经济担忧和美国联邦储备理事会(美联储,FED)长期维持近零利率的前景提振.

因希腊债务忧虑重燃导致欧元下跌,以及美国消费者信心和制造业活动数据令人失望令股市承压,黄金在短暂转跌後回升.

交易员称,一些超级看涨的期权交投活跃,表明一些投资者预料今年金价有望攀升至纪录新高.

期金在1月累计大涨11%,因化解欧债危机未能取得进展吸引投资者买入黄金.美联储上周宣布准备采取进一步刺激经济举措和可能在至少2014年底前维持近零利率水平,也支撑金市.

"显然,(美联储主席)贝南克上周的言论为实施新一轮资产购买计画打开了大门.美国1月消费者信心数据弱於预期,我们或许会在未来几个月看到美联储的买债行动,从而支撑金价,"CIBC World Markets资深分析师Peter Buchanan称.

2014GMT,现货金XAU=升0.5%,至每盎司1,738美元,稍早触及1,747.39美元,为12月中旬以来的最高水准.

美国4月期金GCJ2结算价上涨6美元,报每盎司1,740.40美元,成交量比30日均值减少30%左右.交易商称,与2月合约第一通知日相关的抛售压力令4月期金回吐部分涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen指出,一种所谓蝶状价差的看涨期权策略大行其道,即投资者买入一口执行价2,000美元的8月买权,卖出两口执行价2,200美元的买权,同时买回一口执行价2,400美元的买权.

道明证券(TD Securities)策略师发表研究报告称,投资者可通过买入六个月时间框架内的价外买权来获利,因近期隐含波动率料将再度上升.

路透数据显示,一个月价平期权波动率周一报17.9%,远低於2011年9月的37%.

期金盘初基於市场乐观情绪的涨幅消退,上日欧洲领导人在峰会聚首以尽力将经济论题从抗击越陷越深的债务危机转向提振经济成长.

现货银XAG=跌0.7%,报每盎司33.24美元;现货铂金(白金)XPT=下挫1.8%,至每盎司1,580.74美元;现货钯金XPD=微跌0.02美元,报683.72美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1740.40 6.00 0.3 1727.00 1750.60 141,943

COMEX 3月白银期货 33.262 -0.265 -0.8 32.930 34.130 42,260

COMEX 4月铂金期货 1588.10 -28.20 -1.7 1583.00 1633.00 10,207

COMEX 3月钯金期货 686.35 -2.15 -0.3 684.15 696.95 3,612

现货金 XAU= 1738.00 9.36 0.5 1727.15 1747.39

现货银 XAG= 33.240 -0.220 -0.7 32.980 34.080

现货铂金 XPT= 1580.74 -28.50 -1.8 1583.75 1627.50

现货钯金 XPD= 683.72 0.02 0.0 686.53 694.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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