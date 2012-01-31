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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 05:08 BJT

〔美股盘後〕亚马逊盘後急挫9.5%,此前公布季度业绩

路透纽约1月31日电---网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)股价在周二盘後交易中下跌9.5%,此前该公司公布了季度业绩.

亚马逊公布第四季每股盈利(ESP)为0.38美元,第四季营收增加35%,为174.3亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季每股盈利为0.19美元,营收为182.3亿美元.

亚马逊预计第一季营收介乎120-134亿美元,市场预计为134.1亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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