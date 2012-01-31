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市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 05:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.16%,Nasdaq指数收升0.07%

路透纽约1月31日电---美国股市周二收盘基本持平,1月录得去年10月来表现最好的一个月,近几个月一系列良好的经济数据出炉後,今天公布的弱於预期的经济数据令投资者感到意外.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌20.81点,或0.16%,至12,632.91点;标准普尔500指数.SPX收低0.61点,或0.05%,至1,312.40点.Nasdaq指数.IXIC小升1.90点,或0.07%,至2,813.84点.

本月道指累计涨3.4%,标准普尔500指数升4.4%,Nasdaq指数上扬8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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