〔美股业绩〕亚马逊第四季净利较上年同期下降,预计第一季或出现亏损

路透旧金山1月31日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周二在盘後交易中下跌,此前该公司表示,第一季可能将出现亏损,这是亚马逊持续在扩张和新公司上大量支出的信号.

亚马逊公布,第四季净利为1.77亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,低於上年同期的4.16亿美元和0.91美元.

第四季营收为174.3亿美元,较2010年第四季上升35%.

亚马逊预计第一季营运利润介於亏损2亿美元至获利1亿美元之间,这其中包括大约2亿美元的股票薪酬和其他支出.

汤森路透调查的六位分析师预计,2012年第一季该公司获利料为4.265亿美元,该预估包含股票薪酬和其他支出.

公布业绩後,在周二盘後交易中亚马逊股价下跌逾9%.(完)

浏览美股业绩相关新闻,请点选[US-RES-CMN];其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]