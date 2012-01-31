〔美股业绩〕亚马逊第四季净利较上年同期下降,预计第一季或出现亏损

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透旧金山1月31日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周二在盘後交易中下跌,此前该公司表示,第一季可能将出现亏损,这是亚马逊持续在扩张和新公司上大量支出的信号.
亚马逊公布,第四季净利为1.77亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,低於上年同期的4.16亿美元和0.91美元.
第四季营收为174.3亿美元,较2010年第四季上升35%.
亚马逊预计第一季营运利润介於亏损2亿美元至获利1亿美元之间,这其中包括大约2亿美元的股票薪酬和其他支出.
汤森路透调查的六位分析师预计,2012年第一季该公司获利料为4.265亿美元,该预估包含股票薪酬和其他支出.
公布业绩後,在周二盘後交易中亚马逊股价下跌逾9%.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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