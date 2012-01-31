〔美国股市〕虽因经济数据不及预期而大致收平,但1月仍录得强劲表现

* 标普500指数1月劲扬4%,触发"金叉"信号

* 道指连续第四个月上涨

* 企业财报仍表现不一

* 美国经济数据不及预期

* 道指收跌0.02%,标普500指数收低0.1%,Nasdaq指数上涨0.1%

路透纽约1月31日电---美国股市周二大致收平,但录得10月迄今表现最好的一个月,此前公布的经济数据低於预期,令近几个月来习惯了一系列正面数据的投资者感到意外.

自去年年底开始,美国股市大幅上涨,部分是由於对美国经济将避开欧洲衰退影响的希望.然而,周二数据对这一观点提出了挑战,美国房屋价格和中西部企业活动数据均不及预期,消费者信心也意外下滑.

不过,市场扳回了大部分数据公布後的跌幅,维持近期交易形态,暗示市场坚韧.标准普尔500指数已连跌四日,不过累计跌幅仅略超1%.

"一旦开始出现一些偏空的数据,特别是消费者方面的,就会产生有关国内生产总值(GDP)增幅失真,并将回到零点的争论."Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca表示.

企业财报仍是表现不一.艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)下跌2%至83.74美元,对道指和标普500指数的拖累最大.该公司获利小幅高於预期,因油价攀升抵消了化工和燃油利润率下跌的影响,但其产量低於部分预估.

道琼工业指数.DJI收跌20.81点,或0.16%,至12,632.91点;标准普尔500指数.SPX收低0.61点,或0.05%,至1,312.40点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升1.90点,或0.07%,至2,813.84点.

日内多数时间成交量均清淡,但尾盘大涨,因投资经理人月末调整资产组合.纽约证交所(NYSE)、美国证券交易所(AMEX)和Nasdaq有约70.7亿股股票换手,而200日移动均值为77.6亿股.

RBC Capital技术分析师Robert Sluymer表示,美国利率保持在低位以及工业金属铜涨势停滞预示,如材料和银行等对经济敏感的板块在前段时间领涨後,将出现短期反转.

医药批发商McKesson(MCK.N)劲扬近3.9%至81.72美元,此前公布季度获利高於预期,因受核心药物分销业务成长带动.