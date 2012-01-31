〔美国债市〕公债价格上涨,因FED月末买盘和欧洲救助基金扩容希望降低

路透纽约1月31日电---美国公债周二上涨,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)购买较长期公债,同时欧元区达成救助基金扩容协议的希望越来越小.

月末买盘活动也扶助价格,投资者对美联储上周称可能在2014年底前保持近零利率後公债的涨势锁定获利.

稍早时公债曾一度走软,交易商将此走势归因於传言称美国、欧盟和国际货币基金会(IMF)正在筹措1.5兆(万亿)欧元(1.98兆美元)规模的欧元区国家救助基金.

不过交易商称,乐观情绪很快消散.同时有关希腊周二将与债权人达成协议重组债务的希望亦冷却下来,因随着当天时间的推移,却没有协议达成的消息传出.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德敦促各国领导人提高对陷入债务危机困境的欧元区的支持,之後市场出现了上述的臆测.

"我认为一部分人对1.5兆(万亿)救助规模持怀疑态度,"BMO Capital Markets美国公债交易部门主管Scott Graham表示.与此同时"今天有一部分公债成交和30年期公债回购行为.二者共同构成了一定的利多影响."

美联储周二购买了25.2亿美元於2036年至2041年到期的公债.这是联储卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分,其设计目的是为了降低较长期的借贷利率.

这扶助推高10年期美国公债US10T=RR价格升12/32,收益率报1.80%.30年期公债US30YT=RR价格涨1-7/32,收益率报2.94%.

尽管美联储购买了长期公债,但30年期公债收益率本月有可能上涨约五个基点(0.05个百分点).指标公债收益率则下滑七个基点.

五年期公债收益率US5YT=RR本月下跌12个基点,表现优於以上两者.之前美联储表示利率将在未来三年的大部分时间保持近零水准.

"曾有投资者告诉我,他们绝不会买五年期公债,但很快他们就不得不买入了."巴克莱公债与通胀相关债券策略师Michael Pond表示."所以今天在一定程度上出现了月末交易."