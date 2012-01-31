《综述》美国房价跌幅大於预期而消费者信心趋黯,凸显经济复苏之难

* 11月房价较10月下跌0.7%--标普

* 1月消费者信心意外下滑

* 1月中西部企业活动步履放慢

路透纽约1月31日电---美国11月房价跌幅大於预期,而1月消费者乐观程度降低,凸显出崎岖的经济复苏路途上仍荆棘密布.

继2011年第四季创下一年半来最快增速之後,2012年初美国经济料将放缓.

标普/Case-Shiller周二公布的独栋房屋价格综合指数经季节调整後较前月下滑0.7%,跌幅大於分析师此前预期的下降0.5%.而10月房价修订後同样为较9月下滑0.7%.