《综述》美国房价跌幅大於预期而消费者信心趋黯,凸显经济复苏之难

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 11月房价较10月下跌0.7%--标普
* 1月消费者信心意外下滑
* 1月中西部企业活动步履放慢
路透纽约1月31日电---美国11月房价跌幅大於预期,而1月消费者乐观程度降低,凸显出崎岖的经济复苏路途上仍荆棘密布.
继2011年第四季创下一年半来最快增速之後,2012年初美国经济料将放缓.
标普/Case-Shiller周二公布的独栋房屋价格综合指数经季节调整後较前月下滑0.7%,跌幅大於分析师此前预期的下降0.5%.而10月房价修订後同样为较9月下滑0.7%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。