日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月1日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月31日(二)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
2月1日(三)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34
出口(较上年同期) +0.7% +10.8%
进口(较上年同期) +4.8% +13.6%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338
外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766
2月2日(四)
无重要指标公布.
2月3日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
无重要指标公布.
2月7日(二)
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -- -85.5%
(亿日圆) -- 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -- +14.8%
(较上年同期) -- +12.5%(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。