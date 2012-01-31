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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 06:46 BJT

****日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

路透2月1日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月30日当周----------------------------------

1月31日(二)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +4.2%

2月1日(三)

0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40

0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34

出口(较上年同期) +0.7% +10.8%

进口(较上年同期) +4.8% +13.6%

0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338

外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766

2月2日(四)

无重要指标公布.

2月3日(五)

无重要指标公布.

--------------------------------2月6日当周----------------------------------

2月6日(一)

无重要指标公布.

2月7日(二)

0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9

同时指标(较上月) -- -1.1

2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -- -85.5%

(亿日圆) -- 1,385

2月8日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%

0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.3%

2350 日本机械订单(较上月) 12月 -- +14.8%

(较上年同期) -- +12.5%(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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