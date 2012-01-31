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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 07:19 BJT

〔表格〕韩国1月CPI较上年同期上涨3.4%,增幅低於市场预估

路透首尔2月1日电---韩国统计局周三公布的数据显示:

* 韩国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨3.4%(路透调查预估为上升3.6%)

* 韩国1月核心CPI较上年同期上3.2%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 +0.5 +3.4

按行业分类

农业和畜牧业 7.76 +2.7 +3.6

水产

工业产品 31.77 +0.1 +4.3

服务业 55.64 +0.4 +2.7

其它类别

核心CPI 89.16 +0.3 +3.2

生鲜食品 4.17 +6.2 -2.5

路透调查结果为:1月CPI料较上年同期上升3.6%,较12月上升0.6%.

今年上半年通胀水准料仍偏高,2011年平均为4.0%.(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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