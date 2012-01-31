〔表格〕韩国1月CPI较上年同期上涨3.4%,增幅低於市场预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔2月1日电---韩国统计局周三公布的数据显示:
* 韩国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨3.4%(路透调查预估为上升3.6%)
* 韩国1月核心CPI较上年同期上3.2%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 +0.5 +3.4
按行业分类
农业和畜牧业 7.76 +2.7 +3.6
水产
工业产品 31.77 +0.1 +4.3
服务业 55.64 +0.4 +2.7
其它类别
核心CPI 89.16 +0.3 +3.2
生鲜食品 4.17 +6.2 -2.5
路透调查结果为:1月CPI料较上年同期上升3.6%,较12月上升0.6%.
今年上半年通胀水准料仍偏高,2011年平均为4.0%.(完)
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--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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