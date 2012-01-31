(重发)〔国际油市〕NYMEX原油连续第三日下跌,因美国数据疲弱与OPEC增产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透纽约1月31日电---美国原油期货周二连续第三日下跌,因美国中西部企业活动情况逊於预期、消费者信心低迷以及房价下跌等不利因素抹去早盘逾2美元的涨幅.此前油价受希腊达成债务重组协议的希望提振上涨.
此外一家伊朗通讯社称,伊朗与国际原子能总署(IAEA)检查员完成了一轮"建设性"的谈判,该消息也打击油价下跌.
一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)1月的石油产量升至逾三年高位,这也加剧了市场偏空的人气.
美国原油期货随股市一道走低,後者亦因经济数据逊於预期而受挫.
汽油期货上涨,因市场担心若美国炼厂劳资谈判破裂导致工人罢工,汽油供应可能中断.
一旦罢工,美国6%的炼油产能都将停产.
收盘後原油期货价格依然持於较低水平,美国石油协会(API)一周数据显示,1月27日止当周美国原油库存增长210万桶,略低於路透调查预估的240万桶增幅.
馏分油库存增长97万桶.汽油库存意外减少22.2万桶,预估为增长100万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货CLH2结算价报每桶98.48美元,跌幅为0.30美元,或0.30%.近月合约1月累计下跌0.35美元,或0.35%.
洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOH2结算价报每桶110.98美元,上涨0.23美元,或0.2%.近月合约1月累计上涨3.60美元,或3.35%.
布兰特原油期货较美国原油期货升水CLLCO1=R收盘时扩大到12.50美元,周一为11.97美元.
NYMEX-2月RBOB汽油期货合约RBG2到期,结算价报每加仑2.8874美元,上涨1.67美分,或0.58%.近月合约1月累计上涨20.11美分,或7.86%.
NYMEX-2月取暖油期货合约HOG2收报每加仑3.0628美元,上涨1.10美分,或0.36%,近月合约1月上涨12.78美分,或4.35%.
路透调查石油公司、石油输出国组织(OPEC)官员和分析师後得出,OPEC总体石油供应1月增至日均3,095万桶,创2008年10月来最高,几无迹象显示海湾阿拉伯国家将以减产应对利比亚供应的增多;12月总体供应为日均3,074万桶.
美国参议院金融委员会周四将就一项议案进行表决,该议案旨在对伊朗能源行业实施新一轮制裁.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
3月原油 98.48 -0.30 -0.3% 97.86 101.29 355,595 215,829
4月原油 98.85 -0.32 -0.3% 98.25 101.59 86,310 58,062
2月RBOB汽油 2.8874 0.0167 0.6% 2.8749 2.9069 4,831 23,968
3月RBOB汽油 2.8909 0.0182 0.6% 2.8750 2.9106 48,080 57,249
2月取暖油 3.0628 0.0110 0.4% 3.0553 3.104 7,957 27,533
3月取暖油 3.0509 0.0131 0.4% 3.0382 3.0900 56,088 70,026
ICE合约
3月布兰特 110.98 0.23 0.2% 110.50 113.90 231,724 163,790
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 703,433 459,289 514,908 1,377,233 -2,564
汽油 122,323 155,563 126,080 328,530 -1,636
取暖油 117,066 152,772 143,478 279,859 -3,398 (完)
--编译 李春喜/程琳;审校 徐文焰/张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。