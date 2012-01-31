(重发)〔国际油市〕NYMEX原油连续第三日下跌,因美国数据疲弱与OPEC增产

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路透纽约1月31日电---美国原油期货周二连续第三日下跌,因美国中西部企业活动情况逊於预期、消费者信心低迷以及房价下跌等不利因素抹去早盘逾2美元的涨幅.此前油价受希腊达成债务重组协议的希望提振上涨.

此外一家伊朗通讯社称,伊朗与国际原子能总署(IAEA)检查员完成了一轮"建设性"的谈判,该消息也打击油价下跌.

一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)1月的石油产量升至逾三年高位,这也加剧了市场偏空的人气.

美国原油期货随股市一道走低,後者亦因经济数据逊於预期而受挫.

汽油期货上涨,因市场担心若美国炼厂劳资谈判破裂导致工人罢工,汽油供应可能中断.

一旦罢工,美国6%的炼油产能都将停产.

收盘後原油期货价格依然持於较低水平,美国石油协会(API)一周数据显示,1月27日止当周美国原油库存增长210万桶,略低於路透调查预估的240万桶增幅.

馏分油库存增长97万桶.汽油库存意外减少22.2万桶,预估为增长100万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货CLH2结算价报每桶98.48美元,跌幅为0.30美元,或0.30%.近月合约1月累计下跌0.35美元,或0.35%.

洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOH2结算价报每桶110.98美元,上涨0.23美元,或0.2%.近月合约1月累计上涨3.60美元,或3.35%.

布兰特原油期货较美国原油期货升水CLLCO1=R收盘时扩大到12.50美元,周一为11.97美元.

NYMEX-2月RBOB汽油期货合约RBG2到期,结算价报每加仑2.8874美元,上涨1.67美分,或0.58%.近月合约1月累计上涨20.11美分,或7.86%.

NYMEX-2月取暖油期货合约HOG2收报每加仑3.0628美元,上涨1.10美分,或0.36%,近月合约1月上涨12.78美分,或4.35%.

路透调查石油公司、石油输出国组织(OPEC)官员和分析师後得出,OPEC总体石油供应1月增至日均3,095万桶,创2008年10月来最高,几无迹象显示海湾阿拉伯国家将以减产应对利比亚供应的增多;12月总体供应为日均3,074万桶.

美国参议院金融委员会周四将就一项议案进行表决,该议案旨在对伊朗能源行业实施新一轮制裁.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 98.48 -0.30 -0.3% 97.86 101.29 355,595 215,829

4月原油 98.85 -0.32 -0.3% 98.25 101.59 86,310 58,062

2月RBOB汽油 2.8874 0.0167 0.6% 2.8749 2.9069 4,831 23,968

3月RBOB汽油 2.8909 0.0182 0.6% 2.8750 2.9106 48,080 57,249

2月取暖油 3.0628 0.0110 0.4% 3.0553 3.104 7,957 27,533

3月取暖油 3.0509 0.0131 0.4% 3.0382 3.0900 56,088 70,026

ICE合约

3月布兰特 110.98 0.23 0.2% 110.50 113.90 231,724 163,790

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 703,433 459,289 514,908 1,377,233 -2,564

汽油 122,323 155,563 126,080 328,530 -1,636

取暖油 117,066 152,772 143,478 279,859 -3,398 (完)