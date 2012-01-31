〔欧洲金融〕希腊需承诺进行艰难的改革,才能达成换债协议并获得援金

路透雅典1月31日电---希腊政府周二表示,未来几天内需作出"艰难"决定,敲定换债协议以及1,300亿欧元救助计划,以避免无序违约.

接近破产的希腊正竭力说服持质疑态度的金主,使其相信该国能尽力削减支出并实施就业改革,助其渡过因经济环境恶化和此前改革计划脱轨而导致的资金不足境地.

随着期待已久的换债协议大部分已达成,雅典的焦点现已锁定在改革方面.若未能说服金主相信该国能遵守诺言,或给换债及该国最近一笔援金的发放带来风险.