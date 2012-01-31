〔欧洲金融〕希腊需承诺进行艰难的改革,才能达成换债协议并获得援金

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透雅典1月31日电---希腊政府周二表示,未来几天内需作出"艰难"决定,敲定换债协议以及1,300亿欧元救助计划,以避免无序违约.
接近破产的希腊正竭力说服持质疑态度的金主,使其相信该国能尽力削减支出并实施就业改革,助其渡过因经济环境恶化和此前改革计划脱轨而导致的资金不足境地.
随着期待已久的换债协议大部分已达成,雅典的焦点现已锁定在改革方面.若未能说服金主相信该国能遵守诺言,或给换债及该国最近一笔援金的发放带来风险.
"一切决定於希腊是否能令'三驾马车'相信他们将落实所需的撙节计划,"一名知情人士在谈及由欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织(IMF)组成的"三驾马车"时表示.
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。