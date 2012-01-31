〔货币市场〕银行间拆借利率继续下滑,但欧元区银行间拆借依然冻结

路透纽约/伦敦1月31日电---银行间拆借利率周二进一步下滑,但欧元区银行间拆借活动仍未升温,表明决策者必须进行大刀阔斧的改革,作为欧洲央行大举注入流动性的补充,以便恢复市场信心.

欧洲央行去年12月底通过提供无限额三年期欧元贷款,向银行体系注入近5,000亿欧元现金,并且银行业者可以在2月的类似行动中获得所需资金.

加上美国联邦储备理事会(美联储,FED)扩大互换额度,此举迄今已经推动银行间拆借利率走低.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周二报0.54235%,为2011年12月初以来最低,脱离1月初触及的18个月高位0.5825%.

三个月欧元LiborEUR3MFSR=周二降至2011年3月来最低1.05929%.三个月美元Libor与三个月欧元Libor之间的利差缩至2010年8月以来最窄.

"Libor趋於下行,并且速度有所加快,"汤森路透旗下IFR Markets的分析师Roseanne Briggen.

"人气改善似乎更多源於欧洲...在希腊总理帕帕季莫斯称谈判取得重大进展後,本周达成换债协议的希望高涨,欧盟财政协定亦有助於风险交易,"Briggen说.

不过,尽管银行间拆借利率呈现下行,但这未必意味着欧元区银行业者愿意互相拆借.

分析师称,银行间拆借活动增强将是一个缓慢的过程,需要采取更多政策方面的努力.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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